Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della settima puntata

Questa sera, giovedì 11 giugno 2020, in prima serata su Sky Uno torna l’appuntamento con 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Lo chef stavolta, nella spettacolare cornice della Alpi, andrà alla scoperta della cucina carnica del Friuli Venezia Giulia. Uno scenario davvero spettacolare, fatto di natura incontaminata e borghi incastonati tra canyon e immensi boschi, dove si svolgerà la nuova sfida tra ristoratori che propongono le ricette più tradizionali di questi luoghi. Quale sarà il miglior locale a proporre i piatti della cucina carnica friulana? Lo scopriremo questa sera a 4 Ristoranti: vediamo quali sono le anticipazioni di questa quinta puntata, in onda giovedì 11 giugno.

In questa settima puntata Borghese, come anticipato, si recherà nel cuore alpino del Friuli, in Carnia, per esplorare la tradizione culinaria di questi luoghi incontaminati. Sia nelle case che nei ristoranti, infatti, la gente continua a dilettarsi con la preparazione di ricette antiche composte dai prodotti genuini e dalle materie prime coltivate sul territorio. Tra i piatti più rinomati lo zuf, i leggendari cjarsons e i macarons di coce. Ma chi sono i ristoratori che si sfideranno a colpi di pietanze carniche? Sara con Antica Osteria Stella D’Oro, Alessandro con Edelweiss Stube, Paola con La Buteghe di Pierute, e, infine, Federico con Osteria Al Cral. Alessandro Borghese dovrà valutare i diversi locali e le preparazioni dei piatti, stabilendo chi tra gli sfidanti rispetta di più la tradizione culinaria carnica. Oggetto del suo bonus, questa sera, la zucca: si tratta dell’ortaggio della Carnia più colorato e versatile, che viene usato dall’antipasto al dolce.

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti vi aspettano questa sera, giovedì 11 giugno 2020, in prima serata su Sky Uno, disponibile anche al canale 108 oppure al tasto 455 del digitale terrestre, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc.

