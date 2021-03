Akash Kumar, chi è la fidanzata del concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Chi è la fidanzata di Akash Kumar, concorrente (naufrago) dell’Isola dei Famosi 2021? Akash, splendido modello dagli occhi di ghiaccio che avevamo già conosciuto nel 2018 per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è approdato in Honduras per partecipare al reality condotto da Ilary Blasi. Secondo le ultime indiscrezioni, il modello sarebbe impegnato con un’ex tronista di Uomini e Donne, la bella Giovanna Abate. I dettagli non sono ancora noti, tuttavia nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, durante l’intervista a Iva Zanicchi, è emerso che i due sarebbero in contatto già da diverso tempo. Pare addirittura che Akash e Giovanna abbiano trascorso il Capodanno insieme, e che abbiano continuato a sentirsi fino alla partenza del naufrago.

Eppure fino a poco tempo fa Akash Kumar aveva dichiarato di non avere nessuna fidanzata. Tuttavia, emergono altre indiscrezioni che renderebbero la situazione ancora più complessa. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, il giornalista Francesco Fredella ha infatti confessato che Akash sarebbe innamorato di una famosa soubrette, di cui l’identità non è però stata rivelata.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi potrebbe essere la fidanzata di Akash Kumar, ma dove vedere l’Isola dei Famosi 2021 in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 18 marzo: Carosello Carosone, L’Isola dei Famosi, Dritto e Rovescio Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi Isola dei Famosi 2021, nomination: i nominati di oggi, 18 marzo