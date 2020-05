Air Force One: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Air Force One: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, 28 maggio 2020, va in onda su Rai 3 il film Air Force One, un grande classico del cinema con nel cast attori celebri come Harrison Ford, Gary Oldman e Glenn Close. La pellicola è uscita nel 1997 ed è diretta da Wolfgang Petersen. Ma qual è la trama, il cast e il trailer? Appuntamento stasera su Rai 3 dalle 21.20.

Trama

Il presidente degli Stati Uniti d’America James Marshall e la sua famiglia sono in viaggio sull’aereo presidenziale, l’Air Force One, insieme ad alcuni componenti dello staff presidenziale. Non sanno, però, che un gruppo di spietati terroristi kazaki guidati da Egor Korshunov, si sono imbarcati segretamente. Questi ultimi hanno come fine la liberazione del dittatore del loro paese, il generale Ivan Radek, catturato dalla Delta Force e dalla Specnaz e tenuto prigioniero nelle carceri russe.

Al momento dell’irruzione, i terroristi eliminano gran parte delle guardie del corpo e alcuni membri dello staff del presidente, cosicché quest’ultimo viene fatto salire sulla capsula di salvataggio, che viene espulsa dall’aereo. Poiché, apparentemente, il presidente è stato messo in salvo, il malvagio Korshunov inizia ad uccidere ad uno ad uno i passeggeri dell’aereo, nell’attesa che le sue richieste vengano accolte da Washington. Solo grazie all’intervento dello stesso Presidente che, in realtà, non aveva mai abbandonato l’aereo, la situazione si risolve per il meglio. Prima, infatti, permette ai suoi collaboratori di lasciare l’aereo, poi, ad uno ad uno, comincia ad uccidere i rapitori, compreso Korshunov, e per finire riesce a riprendere completamente in mano il controllo dell’Air Force One; viene ucciso anche il dittatore, in procinto di essere liberato.

Gli unici ancora vivi sull’Air Force One, secondo la trama, dato che la maggior parte dei passeggeri hanno avuto modo di paracadutarsi dal velivolo, sono il Presidente, la sua famiglia, il maggiore Caldwell, Lloyd Shepard (ferito da Korshunov) e una delle guardie del corpo del Presidente. Poiché questi sono ancora a bordo dell’aereo, vengono attaccati da alcuni caccia fedeli al dittatore ucciso, che danneggiano gravemente l’aereo prima di venire neutralizzati dai caccia americani. Scatta così una missione di salvataggio, durante la quale si verifica un nuovo colpo di scena: la guardia del corpo presidenziale (che collaborava, in realtà, con i terroristi), non avendo alternativa per sopravvivere, tradisce il presidente e uccide il maggiore rimasto con lui sull’Air Force One. Ma, ancora una volta, il Presidente riesce ad avere la meglio: così facendo, sano e salvo, può finalmente riabbracciare la sua famiglia.

Air Force One cast

Tanti gli attori celebri nel cast di Air Force One, come Harrison Ford, Gary Oldman e Glenn Close. Ecco l’elenco degli attori e i loro personaggi:

Harrison Ford: presidente James Marshall

Gary Oldman: Egor Korshunov

Glenn Close: vicepresidente Kathryn Bennett

Wendy Crewson: Grace Marshall

Paul Guilfoyle: Lloyd Sheperd

William H. Macy: maggiore Caldwell

Liesel Matthews: Alice Marshall

Xander Berkeley: agente Gibbs

Dean Stockwell: segretario della difesa Walter Dean

Tom Everett: addetto alla sicurezza nazionale Jack Doherty

Donna Bullock: vicesegretaria di stampa Melanie Mitchell

Jürgen Prochnow: generale Ivan Radek

Levan Uchaneishvili: Sergei Lenski

Oleg Taktarov: guardia dei prigionieri

Elya Baskin: Andrei Kolchak

Ecco il trailer del film Air Force One, stasera su Rai 3:

Air Force One: dove vedere in tv e in streaming

Come vedere il film Air Force One in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 28 maggio 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming

