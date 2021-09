Agente 007 – Licenza di uccidere: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Agente 007 – Licenza di uccidere è il film in onda questa sera, sabato 18 luglio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle 21.25, pellicola del 1962 diretta da Terence Young. Si tratta del primo capitolo della serie dedicata all’agente segreto britannico James Bond. Ispirato all’omonimo romanzo di Ian Fleming pubblicato nel 1958, è stato adattato da Richard Maibaum, Johanna Harwood e Berkeley Mather e prodotto da Harry Saltzman e Albert R. Broccoli.

Nonostante sia stato il primo libro a essere portato sullo schermo, Licenza di uccidere non è il primo romanzo di Fleming: la nascita di James Bond avvenne infatti in Casino Royale, uscito nel 1953. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Agente 007 – Licenza di uccidere? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

James Bond giunge in Giamaica per indagare su due assassini. L’indagine lo porta a Crab Key, il rifugio misterioso di due scienziati, il prof. Dent e il dott. No. Bond è catturato insieme ad una ragazza indigena, Honey, sua occasionale guida. Apprende che il dott. No ha allestito un laboratorio per modificare la rotta dei missili Usa. La situazione è disperata, ma alla fine Bond e Honey riescono a fuggire, lasciandosi alle spalle i laboratori distrutti con un abile colpo di mano.

Agente 007 – Licenza di uccidere: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Agente 007 – Licenza di uccidere? Protagonisti sono Sean Connery e Ursula Andress. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sean Connery: James Bond

Ursula Andress: Honey Ryder

Joseph Wiseman: Julius No

Jack Lord: Felix Leiter

Bernard Lee: M

Anthony Dawson: Prof. Dent

John Kitzmiller: Quarrel

Zena Marshall: Miss Taro

Eunice Gayson: Sylvia Trench

Michel Mok: Sorella Rose

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Peter Burton: Maggiore Boothroyd

Yvonne Shima: Sorella Lily

Louis Blaazer: Pleydell-Smith

Reggie Carter: Jones

William Foster-Davis: Sovrintendente

Marguerite LeWars: Annabelle Chung

Streaming e tv

Dove vedere il film Agente 007 – Licenza di uccidere in tv? L’appuntamento è per stasera, sabato 18 settembre 2021 alle 21.25, su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono vedere la commedia italiana al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché il film è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

