Perché Affari tuoi oggi non va in onda: il motivo, 7 dicembre 2023

Perché Affari tuoi oggi – 7 dicembre 2023 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: il game show dei pacchi non andrà in onda per lasciare spazio alla Prima della Scala 2023. Un evento culturale tra i principali del nostro Paese, e che per questo viene trasmesso in diretta su Rai 1 oggi a partire dalle ore 18. Per questo salta l’appuntamento con il popolare gioco condotto da Amadeus. Quest’anno ad aprire la stagione dello storico teatro milanese è il Don Carlo di Verdi. Affari tuoi tornerà in onda già domani, 8 dicembre.

Per l’occasione verrà stravolto il palinsesto di Rai 1, visto che la Prima della Scala 2023 ha una durata di oltre tre ore. La Vita in diretta con Alberto Matano chiuderà alle 17.45 per lasciare spazio alla Scala. Salterà dunque anche il consueto appuntamento con Reazione a catena. Il Tg1 delle 20 andrà in onda in forma ridotta intorno alle 20.20 durante l’intervallo, per poi ridare la linea fino alla fine dell’opera alla Scala. La diretta della Prima dovrebbe terminare intorno alle 22.15, per poi lasciare spazio al film Il principe abusivo. Per questo non andrà in onda Affari tuoi.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Affari tuoi non va in onda, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni alle ore 20.35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.