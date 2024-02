Affari Tuoi, concorrente ferma il gioco e scoppia in lacrime: “Non riuscivo a fermarmi”

Affari Tuoi non è solo un quiz. Da quando Amadeus ha riportato il programma in televisione, il gioco dei pacchi si è trasformato ritrovando il successo. Tra gli aspetti che hanno caratterizzato la versione di Amadeus c’è il maggiore spazio per i concorrenti e le loro storie, ma nella puntata di ieri, 17 febbraio, si è visto certamente un fatto insolito rispetto alle dinamiche classiche della trasmissione.

A giocare, dal Friuli Venezia Giulia, c’è Anna, accompagnata da sua sorella. Dopo l’apertura di una serie di pacchi non proprio favorevole, è arrivato il cambio di pacco proposto dal dottore. A quel punto, davanti alla necessità di decidere se accettare o meno, Anna si è ritagliata uno spazio per se:

“Io non voglio sbilanciarmi su aiuto/non aiuto, non sono abituata a ricevere aiuto e purtroppo nemmeno a chiederlo. Vi racconto un’altra cosa: un anno fa io il fondo lo avevo già toccato, però mi sembrava di essere in salita. Poi c’è stato un giorno che mi sono alzata, sono andata a fare le mie commissioni ed ho iniziato a piangere. Io normalmente non cambio, sono quella che regge il peso, io non mostro la debolezza, io tengo duro, quel giorno non riuscivo a fermarmi. Sono andata al centro di salute mentale e ringrazio le persone meravigliose che sono lì dentro”.

Davanti a queste parole Amadeus le ha lasciato tutto lo spazio necessario, mentre la concorrente faticava a trattenere le lacrime proseguendo così: “Mi sentivo una sciocca, pensavo ci fossero persone che stavano peggio di me e mi chiedevo perché non riuscissi a reagire. Mi chiedevo cosa avessi di sbagliato e ho capito che non ho niente di sbagliato, devo solo capirmi. Questo voglio dire: se c’è bisogno chiedete aiuto. Ora io non so se il dottore voglia aiutarmi, ma io di impulso sono andata là, ho cercato aiuto e mi sono salvata. Ok, rifiuto, ringrazio e andiamo avanti ancora un po’”.