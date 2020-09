A Star is Born streaming live e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, martedì 15 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda A Star is Born, film del 2018 diretto da Bradley Cooper, al suo debutto come regista. La pellicola è un remake del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman e si tratta del terzo rifacimento dopo il musical del 1954 ed il musical rock del 1976. Il film ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar 2019, incluse quelle per miglior film, miglior attore protagonista a Bradley Cooper e migliore attrice protagonista a Lady Gaga. Durante la cerimonia è stato vinto quello per la migliore canzone grazie a Shallow. Ma dove vedere A Star is Born in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film A Star is Born va in onda oggi, 15 settembre 2020, alle ore 21,20 (circa) in chiaro – gratis – su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre, 105 di quelllo Sky).

A Star is Born in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire A Star is Born anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere in diretta i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Sempre su MediasetPlay è possibile recuperare il film grazie alla funzione ondemand.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming A Star is Born, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bradley Cooper: Jackson Maine

Lady Gaga: Ally Campana

Andrew Dice Clay: Lorenzo Campana

Dave Chappelle: George “Noodles” Stone

Sam Elliott: Bobby Maine

Anthony Ramos: Ramon

Rafi Gavron: Rez

Michael Harney: Wolfie

Halsey: Presentatrice dei Music Awards

