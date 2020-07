A raccontare comincia tu in replica, la puntata del 19 luglio è dedicata a Loretta Goggi

Questa sera, domenica 19 luglio 2020, arriva in replica una puntata di A raccontare comincia tu, il programma ideato e condotto da Raffaella Carrà che, per l’occasione, intervisterà Loretta Goggi. Il programma va in onda su Rai 3 e, in attesa delle nuove puntate, il terzo canale di Viale Mazzini ha proposto in replica una puntata esilarante con protagonista proprio la Goggi. La Carrà, con A raccontare comincia tu, si pone come obiettivo quello d’intervistare personaggi del mondo dello spettacolo che abbiano avuto qualche relazione con la sua vita (privata e pubblica). A partire dalle ore 21:20, su Rai 3 quindi andrà in onda la puntata dedicata a Loretta Goggi. Vediamo le anticipazioni.

A raccontare comincia tu con Loretta Goggi: le anticipazioni del 19 luglio

Nella puntata in replica di questa sera, Raffaella Carrà intervisterà Loretta Goggi. Artista tra le più versatili e dall’eleganza senza tempo, la Goggi ha ripercorso insieme alla conduttrice i momenti più belli della sua carriera intensa e anche i momenti difficili della sua vita privata. Negli anni, si è parlato più volte della presunta rivalità tra la Carrà e la Goggi, ma con questa puntata le due artiste hanno finalmente fatto chiarezza. Si parlerà anche della morte prematura del marito Gianni Brezza, un momento tragico della sua vita.

Loretta Goggi, come la Carrà, ha dato prova del suo talento destreggiandosi tra danza, recitazione, canto e conduzione di diversi programmi televisivi. Nella puntata di A raccontare comincia tu, la Goggi inoltre smentirà la presunta rivalità con la Carrà. “Siamo due persone caratterialmente e artisticamente molto diverse, ma anche molto simili in alcune cose”, aveva spiegato tempo fa. A raccontare comincia tu vi aspetta con la puntata dedicata alla Goggi questa sera in replica, domenica 19 luglio 2020, alle ore 21:20 su Rai 3.

Potrebbero interessarti Non dirlo al mio capo 2, le anticipazioni della prima puntata in replica stasera Paolo Borsellino, la miniserie su Canale 5: trama, cast, quante puntate, streaming Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella sesta e ultima puntata della prima stagione