A che ora inizia Doc – Nelle tue mani: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia la puntata di Doc – Nelle tue mani? La serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero nei panni di un medio senza memoria va in onda tutti i giovedì sera su Rai 1. Dal 29 ottobre, invece dei soliti due, verrà trasmesso un solo episodio alla settimana. La messa in onda di Doc – Nelle tue mani è prevista quindi sempre al giovedì però dalle ore 21,30 alle ore 22,40, quando prenderà il via “AmaSanremo” condotto da Amadeus. Di seguito la programmazione (potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): giovedì 26 marzo 2020 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): giovedì 2 aprile 2020 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): giovedì 9 aprile 2020 TRASMESSA

Quarta puntata (episodi 7 e 8): giovedì 16 aprile 2020 TRASMESSA

Pausa causa emergenza Covid-19

Quinta puntata (episodi 9-10): giovedì 15 ottobre 2020

Sesta puntata (episodi 11-12): giovedì 22 ottobre 2020

Settima puntata (episodio 13): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (episodio 14): giovedì 5 novembre 2020

Nona puntata (episodio 15): giovedì 12 novembre 2020

Decima puntata (episodio 16): giovedì 19 novembre 2020

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda il giovedì sera (a partire dalle ore 21,30) su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le puntate e le clip grazie alla funzione on demand.

