A che ora inizia Che Dio ci aiuti 6: l’orario della messa in onda

A che ora inizia la puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda dal 7 gennaio 2021 su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda in prima serata a partire dalle ore 21,25 e durerà – indicativamente – fino alle ore 23,45. Le varie puntate (composte da 2 episodi l’una) quindi avranno una durata di poco più di 2 ore.

Quante puntate

In tutto sono previste 10 puntate da due episodi l’una. In totale quindi 20 episodi. La prima puntata andrà in onda il 7 gennaio 2021; la seconda domenica 10 gennaio e la terza giovedì 14. Poi la fiction, salvo cambiamenti, dovrebbe mantenersi al giovedì sera.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 7 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

