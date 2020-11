A che ora inizia All Together Now 2020: orario messa in onda su Canale 5

A che ora inizia All Together Now 2020 – La musica è cambiata, lo show condotto da Michelle Hunziker con al suo fianco una giuria di Vip (J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo) e il Muro Umano? Il programma va in onda tutti i mercoledì sera in prima serata, per la precisione alle ore 21,20, su Canale 5. La durata prevista è di circa tre ore. La fine delle varie puntate è infatti indicata intorno alle ore 00,45.

Quante puntate

Abbiamo visto a che ora inizia All Together Now 2020 – La musica è cambiata, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste 6 puntate. Di seguito la programmazione completa in onda su Canale 5 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 4 novembre 2020, ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 11 novembre 2020, ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 18 novembre 2020, ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 25 novembre 2020, ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 2 dicembre 2020, ore 21,20

Sesta puntata: mercoledì 9 dicembre 2020, ore 21,20

Concorrenti

I 12 concorrenti di All Together Now 2020 – La musica è cambiata:

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca)

Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno)

Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli)

Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate)

Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

“Gli amabili” (Elena Frantini e Massimiliano Corrà – 35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

