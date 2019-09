A casa tutti bene: il cast completo del film stasera su Rai 1 con Stefano Accorsi e Stefania Sandrelli

Questa sera, mercoledì 18 settembre 2019, va in onda su Rai 1 il film A casa tutti bene, pellicola del 2018 diretta da Gabriele Muccino. Nel cast attori di primo piano come Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli e Claudia Gerini.

Una pellicola che alterna momenti di comicità ad altri drammatici, e segna il ritorno in Italia di Gabriele Muccino. Un film apprezzato dalla critica, considerando la vittoria di un premio ai David di Donatello e cinque candidature ai Nastri d’Argento. Anche al botteghino il film A casa tutti bene ha ottenuto ottimi risultati, considerando l’incasso complessivo di 9,2 milioni di euro.

Ecco la trama. Due pensionati, Alba e Pietro, invitano tutta la famiglia nella loro villa ad Ischia per festeggiare le nozze d’oro. A causa del maltempo però tutti sono costretti a restare chiusi in casa oltre il previsto. Un’occasione per un confronto tra i vari membri della famiglia, tra momenti divertenti e altri di forte tensione, in cui verranno riaccese invidie e gelosie, litigi e questioni del passato mai risolte.

A casa tutti bene cast: attori e personaggi

Tanti gli attori che hanno preso parte a questo film del 2018 diretto da Gabriele Muccino. Troviamo nel cast Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Giulia Michelini e Sabrina Impacciatore.

Tra quelli invece alla prima esperienza con Muccino, citiamo Ivano Marescotti, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Gianfelice Imparato, Giampaolo Morelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi e Sandra Milo.

Ecco l’elenco completo del cast del film A casa tutti bene, con gli attori e i relativi personaggi.

Stefano Accorsi: Paolo

Carolina Crescentini: Ginevra

Elena Cucci: Isabella

Tea Falco: Arianna

Pierfrancesco Favino: Carlo

Claudia Gerini: Beatrice

Massimo Ghini: Sandro

Sabrina Impacciatore: Sara

Gianfelice Imparato: sacerdote

Ivano Marescotti: Pietro

Giulia Michelini: Luana

Sandra Milo: Maria

Giampaolo Morelli: Diego

Stefania Sandrelli: Alba

Valeria Solarino: Elettra

Gianmarco Tognazzi: Riccardo

La trama completa del film

A casa tutti bene cast: il trailer del film

Ecco il trailer del film A casa tutti bene, stasera 18 settembre 2019 su Rai 1 dalle 21.25:

Appuntamento dunque stasera, 18 settembre 2019, dalle 21.25 su Rai 1.