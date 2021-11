800 eroi: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 18 novembre 2021, su Sky Cinema Uno va in onda in prima serata dalle 21.15 il film 800 eroi, kolossal cinese che racconta la storica battaglia fra Cina e Giappone durante gli anni ’30 a Shanghai, durante la seconda guerra sino-giapponese. La regia è di Guan Hu. Si tratta di una pellicola del 2020 girata interamente con telecamere IMAX. Vediamo insieme tutte le informazioni, la trama e il cast.

Trama

All’inizio della seconda guerra sino-giapponese, l’esercito imperiale giapponese lancia un’invasione su Shanghai, che divenne nota come la battaglia di Shanghai. Dopo aver trattenuto i giapponesi per oltre tre mesi e aver subito pesanti perdite, l’esercito cinese si ritira per evitare di essere accerchiato. Il tenente colonnello Xie Jinyuan del 524º Reggimento dell’88ª Divisione dell’Esercito Rivoluzionario Nazionale, poco equipaggiata, guida 452 giovani ufficiali e soldati a difendere il magazzino Sihang contro la 3ª Divisione Imperiale Giapponese, composta da circa 20.000 soldati, in un’eroica ultima resistenza suicida contro i giapponesi, su ordine del Generalissimo della Cina Nazionalista, Chiang Kai-shek. La decisione viene presa per risollevare il morale del popolo cinese dopo le perdite di Pechino e Shanghai, e per stimolare il sostegno degli alleati, testimoni della battaglia dall’insediamento internazionale di Shanghai, appena al di là del fiume Suzhou.

I difensori di Sihang vennero ben presto circondati dall’esercito giapponese, al quale i cinesi mentirono sul numero, affermando di essere in 800 nel magazzino. Lo scontro tra i due eserciti è durato ben quattro giorni, un’eroica resistenza da parte dei cinesi nel controbattere i numerosi attacchi del nemico, che li ha impressi nella storia orientale come gli 800 eroi.

800 eroi: il cast del film

Si tratta di un kolossal cinese del 2020 con protagonisti Huang Zhi-zhong, Junyi Zhang, Ou Hao, Hu Xiaoguang, Jiang Wu, Zhang Yi, Qianyuan Wang, Cheng Zhang, Lu Siyu, Chun Du, Vision Wei, En Bai. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Huang Zhizhong: Lao Hulu

Zhang Junyi: Xiao Hubei

Hao Ou: Duan Wu

Jiang Wu: Lao Tie

Zhang Yi: Lao Suanpan

Wang Qianyuan: Yang Guai

Zhang Cheng: Lei Xiong

Lu Siyu: Yang Ruifu

Du Chun: Xie Jinyuan

Wei Vision: Zhu Shengzhong

Zhang Youhao: Xiao Qiyue

Tang Yixin: Yang Huimin

Li Jiuxiao: Dao Zi

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film 800 eroi, disponibile su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere 800 eroi in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 novembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.