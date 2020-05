2 single a nozze: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 17 maggio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 2 single a nozze – Wedding Crashers, film del 2005 di David Dobkin con protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn. Ma qual è la trama del film? E il cast completo di 2 single a nozze? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La trama di 2 single a nozze racconta di John e Jeremy, due amici, entrambi avvocati divorzisti, che amano alla follia “imbucarsi” ai matrimoni, al fine di usufruire gratuitamente di cibo, divertimenti, e soprattutto per incontrare giovani donne da abbordare. Ad un matrimonio, però, conoscono le sorelle della sposa, Gloria e Claire, figlie del segretario al Tesoro degli Stati Uniti d’America William Cleary.

Jeremy va a letto con Gloria, la quale inizia subito a mostrarsi appiccicosa con lui, mentre John si innamora a prima vista di Claire, ma scopre anche che lei è già impegnata con Sack Lodge e fa di tutto per rompere la loro relazione. Spacciandosi per lontani parenti, vengono accettati dalla famiglia a dormire alla loro casa al lago contro il volere di Jeremy che non intende andare oltre la botta e via con Gloria, che già gli ha detto di amarlo e di aver perso la verginità con lui al ricevimento sulla spiaggia.

Claire inizia ad affezionarsi sempre di più a John, ma Sack chiede ad un amico di indagare sui due e scopre anche il loro gioco. La mattina dopo John e Claire passano ancora del tempo insieme ed entrambi si sentono molto vicini l’uno all’altra, ma a pranzo, Sack annuncia che lui e Claire si sposeranno. Poco dopo John decide di dire la verità a Claire e anche di essere innamorato di lei. Gloria rivela a Jeremy di non aver perso la verginità con lui e di averlo detto solo perché agli uomini piace sentirselo dire. Jeremy allora si confida con Padre O’Neil, rivelandogli la verità su lui e Gloria e dicendo che, nonostante lei sia assolutamente svitata, a lui piace da morire. L’uomo, però, non tiene la cosa per sé e lo rivela alla famiglia. Sack così obbliga John, picchiandolo, a confessare tutto, quindi John e Jeremy vengono cacciati di casa. I due tornano alla loro vita normale, anche se John cerca in ogni modo di ricontattare Claire.

John, inoltre, scopre che l’amico frequenta ancora Gloria e che per stare con lei non è andato con lui al ristorante. Jeremy gli rivela di essere innamorato di Gloria e John, depresso e arrabbiato, se ne va insultandolo. Da qui, John cade in depressione, finché il giorno del suo compleanno Jeremy si presenta di nuovo da lui e i due amici sembrano fare pace, fino a quando Jeremy non informa l’amico che si sposerà con Gloria e che lui dovrà fare da testimone, ma John rifiuta e, arrabbiato, lo caccia.

John pensa di non poter perdere la donna che ama, così va da Jeremy in tempo per il matrimonio. Qui, John cerca di parlare con Claire durante le nozze, disturbando la cerimonia e spingendola a volersene andare, ma John le spiega di essere sempre stato se stesso con lei e che tutto ciò che gli piaceva di lei era vero. John dichiara il suo amore per Claire e le chiede di concedere a entrambi un’occasione. Claire dice a Sack di non poterlo sposare, ma Sack si arrabbia e la ignora finché il padre di Claire non dice ciò che pensa: la cosa a cui tiene di più è la felicità di sua figlia e la sosterrà anche stavolta. Sack, infuriato, tenta di picchiare di nuovo John, ma Jeremy lo ferma e lo stende per primo con un pugno. Jeremy e Gloria si sposano, John e Claire possono finalmente stare insieme e partono insieme agli sposini decidendo, per festeggiare il matrimonio, di andare ad imbucarsi tutti e quattro alle nozze di qualcun altro…

2 single a nozze: il cast

Abbiamo visto la trama di 2 single a nozze ma qual è il cast completo del film in onda oggi, 17 maggio 2020, alle ore 21,20? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Owen Wilson: John Beckwith

Vince Vaughn: Jeremy Grey

Rachel McAdams: Claire Cleary

Isla Fisher: Gloria Cleary

Bradley Cooper: Zachary “Sack” Lodge

Christopher Walken: William Cleary

Jane Seymour: Kathleen Cleary

Keir O’Donnell: Todd Cleary

Ellen Albertini Dow: Mary Cleary

Will Ferrell: Chazz Reinhold

Ron Canada: Randolph

Henry Gibson: Padre O’Neil

Dwight Yoakam: Mr. Kroeger

Rebecca De Mornay: Mrs. Kroeger

David Conrad: Trap

Geoff Stults: Craig

Diora Baird: Vivian

Carson Elrod: Flip Cleary

Joshua Wheeler: Kip

Curiosità

La versione italiana del film contiene dei piccoli tagli rispetto alla versione originale. Inoltre, l’adattamento dei dialoghi ha ammorbidito alcune battute ritenute troppo forti. Nel film compare in un cameo, nel ruolo di sé stesso, John McCain.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e live streaming 2 single a nozze? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Due single a nozze sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata in onda stasera 17 maggio Troy: cast e curiosità sul film con Brad Pitt Ascolti tv sabato 16 maggio: Eurovision Song Contest, Ciao Darwin 8, Petrolio