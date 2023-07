2 Fast 2 Furious: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 3 luglio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 2 Fast 2 Furious, film del 2003 diretto da John Singleton, secondo capitolo della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Brian O’Conner è un ricercato ed ha cominciato una nuova vita da street racer a Miami. Una sera, in seguito alla chiamata di Tej Parker, un organizzatore di corse illegali, Brian partecipa ad una rocambolesca corsa che, alla fine, lo vede vincitore. Tra la folla acclamante il suo nome, Brian resta abbagliato da una ragazza in particolare ma non riesce a parlarle perché la polizia irrompe all’improvviso e lo arresta dopo un breve inseguimento. Arrivato alla sede dell’FBI, Brian incontra il suo vecchio capitano che gli propone di collaborare sotto copertura al fine di catturare Carter Verone, uno spregevole criminale locale, in cambio della fedina pulita.

Brian accetta l’incarico ma chiede che gli venga affiancato Roman Pearce, un suo vecchio amico agli arresti domiciliari che egli ritiene il più adatto a fare coppia con lui. Dopo una breve lite, Roman accetta l’incarico e, tornati a Miami, ai due viene presentata Monica Fuentes, una bellissima agente sotto copertura che da undici mesi si occupa del caso. La ragazza dice loro che Verone cerca dei piloti e che ha provveduto a pagare altri piloti affinché sembri tutto in regola. Dopo aver preso le auto per l’operazione Monica li accompagna alla villa di Verone dove quest’ultimo riunisce tutti i piloti dicendo loro che dovranno superare un test per essere ingaggiati, in pratica una gara a chi recupera per primo un pacchetto a bordo di una sua auto che si trova dall’altra parte della città.

2 Fast 2 Furious: il cast del film

Abbiamo visto la trama di 2 Fast 2 Furious, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paul Walker: Brian O’Conner

Tyrese Gibson: Roman Pearce “Rom”

Eva Mendes: Monica Fuentes

Cole Hauser: Carter Verone

Chris “Ludacris” Bridges: Tej Parker

Devon Aoki: Suki

Jin Au-Yeung: Jimmy

Thom Barry: Bilkins

James Remar: Markham

Amaury Nolasco: Orange Julius

Michael Ealy: Slap Jack

Edward Finlay: Dunn

Mark Boone Junior: Whitworth

Matt Gallini: Enrique

Roberto Sanchez: Roberto

Streaming e tv

Dove vedere 2 Fast 2 Furious in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.