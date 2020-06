2 fast 2 furious: trama, cast e auto del film

Questa sera, venerdì 5 giugno 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda 2 Fast 2 Furious, film del 2003 diretto da John Singleton, secondo capitolo dell’omonima serie. Il film è il sequel di Fast and Furious (2001) e prequel di The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious – Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011), Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious 7 (2015), Fast & Furious 8 (2017) e Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2020). Ma di cosa parla? Qual è la trama di 2 fast 2 furious? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio, auto incluse.

Trama

Brian O’Conner è un ricercato ed ha cominciato una nuova vita da street racer a Miami. Una sera Brian partecipa ad una rocambolesca corsa che lo vede vincitore. Tra la folla acclamante il suo nome, Brian resta abbagliato da una ragazza in particolare ma non riesce a parlarle perché la polizia irrompe all’improvviso e lo arresta dopo un breve inseguimento. Arrivato alla sede dell’FBI, Brian incontra il suo vecchio capitano che gli propone di collaborare sotto copertura al fine di catturare Carter Verone, un criminale locale, in cambio della fedina pulita. Brian accetta l’incarico ma chiede che gli venga affiancato Roman Pearce. Ai due viene presentata Monica Fuentes, un agente sotto copertura che da undici mesi si occupa del caso. La ragazza dice loro che Verone cerca dei piloti e che ha provveduto a pagare altri piloti affinché sembri tutto in regola.

Successivamente i due vanno da Tej e scoprono che le auto sono collegate al GPS e che Roberto ed Enrique, i due scagnozzi di Verone, li stanno pedinando. Una volta usciti, i due cominciano a rendersi conto della gravità della loro situazione ed organizzano una corsa a staffetta con due street racers locali al fine di procurarsi delle auto non monitorate dalla polizia. Vinta la corsa, i due raggiungono Verone al suo locale dove il criminale minaccia davanti a loro un poliziotto per fare in modo che i due abbiano tutto il tempo necessario per il lavoro per cui sono stati assunti: consegnare i proventi della droga.

Il mattino seguente Monica raggiunge segretamente Brian per informarlo del luogo della consegna e del fatto che entrambi verranno uccisi dopo aver finito il loro lavoro, pregandolo di non fare la corsa. Brian e Roman, accompagnati da Roberto ed Enrique, prendono le valigie contenenti i soldi di Verone ma la Polizia, seppure in ritardo a causa del poliziotto minacciato, interviene. A bordo delle loro auto, Brian e Roman sanno perfettamente che non possono proseguire e quindi utilizzano le auto vinte durante la corsa organizzata contro i due street racers. Nelle loro intenzioni vi è infatti l’idea di dileguarsi con i soldi di Verone, all’insaputa anche della polizia e delle agenzie federali. Il piano dei due prevede anche l’espulsione dall’abitacolo dei due scagnozzi ma, mentre Roman riesce nell’intento, Brian non può perché gli viene ordinato di dirigersi verso un’altra destinazione. Arrivato a destinazione, Brian ha un faccia a faccia con Verone che scopre così l’identità di Monica, poiché lei era l’unica a sapere del luogo dell’incontro; ordina così l’esecuzione del ragazzo mentre lui e Monica si imbarcano su uno yacht. Roman salva in extremis il suo amico e i due, con un rocambolesco salto da una rampa, atterrano con l’auto sulla barca di Verone, prontamente disarmato da Brian con un colpo di pistola alla spalla. All’arrivo della polizia, i due consegnano il criminale e le borse contenenti il denaro riciclato ricevendo in cambio la conferma della loro libertà.

Cast

Ma qual è il cast di 2 fast 2 furious in onda oggi su Italia 1. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Paul Walker: Brian O’Conner

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Eva Mendes: Monica Fuentes

Cole Hauser: Carter Verone

Ludacris: Tej Parker

Devon Aoki: Suki

Jin Au-Yeung: Jimmy

Thom Barry: Agente Bilkins

James Remar: Agente Markham

Amaury Nolasco: Orange Julius

Michael Ealy: Slap Jack

Edward Finlay: Agente Dunn

Mark Boone Junior: Detective Whitworth

Matt Gallini: Enrique

Roberto Sanchez: Roberto

2 fast 2 furious: le auto

Abbiamo visto il cast, ma quali sono le auto utilizzate nel film 2 fast 2 furious? Vediamo insieme tutti i veicoli marca per marca, modello per modello:

Nissan Skyline GT-R R34 argento e blu: Brian O’Conner

Mitsubishi Lancer Evolution VII giallo limone, dettagli: blu e argento: Brian O’Conner

Mitsubishi Eclipse Spyder ’02 viola: Roman Pearce

Toyota Supra ’94 oro: Slap Jack

Mazda RX-7 ’94 rossa: Orange Julius

Honda S2000 rosa: Suki

Dodge Challenger Hemi R/T ’70 arancione: Roman Pearce

Chevrolet Camaro Yenko ’69 blu: Brian O’Conner

Acura NSX ’93 arancione: Tej Parker

Dodge Ram arancione: Tej Parker

Ferrari 360 Spider rossa: Carter Verone

Dodge Viper SRT/10 gialla: pilota di Verone

BMW M3 nera: pilota di Verone

Ford Mustang Saleen ’03 rossa metallizzata: pilota di Verone

Chevrolet Corvette C5 Spider grigia scura: pilota di Verone

Bentley Azure: Auto mai usata da Verone

Ferrari F355 Spider: Auto insieme alla Bentley mai usata da Verone

Chevrolet Monte Carlo ’70: Roman Pearce

Streaming e tv

Dove vedere 2 fast 2 furious in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

