Un regalo decisamente speciale. Stefano De Martino ha compiuto 33 anni e per l’occasione si è regalato una villa da sogno, a Posillipo, con accesso diretto al mare, dal valore pare di 2 milioni di euro, secondo quanto riporta The Pipol Gossip. Un angolo di paradiso, che il conduttore ha presentato orgoglioso sui social, con un video in cui mostra l’apertura a sorpresa del cancello di casa e uno scorcio mozzafiato sulla scogliera a ridosso sul mare. De Martino cammina tra gli scogli inquadrando il panorama da sogno sul Tirreno. Lui non aggiunge nulla e lascia parlare le immagini.

Il filmato ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. L’abitazione di lusso si troverebbe all’interno di un parco privato, che permette l’accesso diretto al mare. Il ballerino ha trascorso questa giornata di festa lontano da Belen, a causa di impegni di lavoro. Ma sicuramente recupereranno presto, magari proprio in questa villa da sogno, insieme a Santiago e Luna Marì. “Buon compleanno cuore mio”, ha scritto la showgirl argentina facendo gli auguri al marito. Un messaggio che fa il paio con quel “Tanti auguri Vita” che lui aveva postato pochi giorni fa, quando è stata la volta della Rodriguez di spegnere le candeline.

Le cose tra Belen e Stefano procedono a gonfie vele. Dopo il matrimonio nel 2013, si sono lasciati una prima volta nel 2015. Quattro anni dopo sono tornati insieme ma è durata poco e nel 2020 Belen già faceva coppia con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la sua secondogenita, Luna Marì. Dopo la rottura con l’ex parrucchiere, tra lei e Stefano è scoccata di nuovo la scintilla. “Quando ho rincontrato Stefano… per lui non era semplice da accettare che nel frattempo avessi avuto un figlio con un altro. Lo ammiro molto per esserci riuscito”, ha raccontato la conduttrice a Verissimo.