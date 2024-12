Carlo Conti e i 31 big in gara a Sanremo 2025: si tratta di uno scherzo

L’annuncio a sorpresa di Carlo Conti sul Festival di Sanremo 2025 ha colto tutti di sorpresa: il conduttore, infatti, ha dichiarato che i big in gara alla kermesse musicale sarebbero stati 31 anziché 30.

La notizia è subito rimbalzata sui social dove centinaia di utenti si erano già scatenati sul toto-nome. La verità? Si trattava di uno scherzo di Carlo Conti.

“I big saranno 31, è una coppia e la annuncerò domani” aveva dichiarato il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale in occasione della conferenza stampa di Sanremo Giovani, la cui puntata finale va in onda su Rai 1 nella serata di mercoledì 18 dicembre.

Carlo Conti, poi, aveva aggiunto che si trattava di “una coppia del tutto inedita alla quale non potevo dire di no” e che avrebbe fatto il nome in occasione di Sanremo Giovani per l’appunto.

Successivamente, però, pur non smentendo completamente la notizia, il presentatore ha comunque lasciato intendere che si trattava di uno scherzo affermando: “Il mio film preferito è Amici miei e io sono fiorentino”. Il riferimento al film di Gianni Monicelli, famoso per le sue “supercazzole”, è dunque sembrata la conferma che si trattava di una “bischerata” del direttore artistico.

La coppia a cui fa riferimento Carlo Conti è quella composta da Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, protagonisti del film Io e te dobbiamo parlare, che dovrebbero essere per l’appunto tra gli ospiti dell’ultima puntata di Sanremo Giovani.