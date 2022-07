Il primo annuncio bomba sul prossimo Festival di Sanremo è arrivato qualche settimana fa da Amadeus: Chiara Ferragni sarà co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della prossima edizione. Un nome di primissimo piano, già circolato e sognato negli anni passati, e che il 7 e l’11 febbraio 2023 sarà finalmente all’Ariston. Iniziano così a circolare le voci sul possibile cachet che verrà dato all’imprenditrice digitale.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Diva&Donna, l’influencer dovrebbe guadagnare 100mila euro per presenziare alle due serate di Sanremo 2023. Cifre davvero importanti per la moglie di Fedez, che negli anni ha creato un vero impero e un marchio noto in tutto il mondo. Basti pensare che per un post su Instagram può arrivare a guadagnare quasi 80mila euro.

Di certo le co-conduttrici degli ultimi Festival si sono dovute accontentare di cifre meno alte. I loro compensi infatti pare non abbiano superato i 30mila euro. Per la scorsa edizione, sempre condotta da Amadeus, Sabrina Ferilli avrebbe ottenuto un cachet di 25mila euro, mentre Drusilla Foer, all’epoca poco nota e che si è fatta apprezzare dal grande pubblico proprio sul palco dell’Ariston, avrebbe guadagnato “solo” 15 mila euro. C’è da dire che la Rai mantiene sempre il massimo riserbo sui compensi dati agli artisti per partecipare a Sanremo, ma da quel che è trapelato, al momento il record d’ingaggio spetta a Checco Zalone, il comico pugliese che avrebbe ricevuto un cachet da 70mila euro per prendere parte ad una serata del Festival di quest’anno.