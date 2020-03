Salmo contro Lodovica Comello: “Smettete di rifare le mie canzoni”

“Raga, vi voglio bene, siete tutti bravissimi a cantare, più bravi di me. Però vi chiedo questo favore: smettete di rifare le mie canzoni del caz*o, please”. Con queste parole il rapper Salmo ha “blastato” su Instagram Lodovica Comello, conduttrice di Italia’s Got Talent. Nel video pubblicato da Salmo si vede la presentatrice dello show di Tv8 cantare a modo suo uno dei grandi successi del rapper, 90MIN.

Una versione che evidentemente non è piaciuta a Salmo, le cui espressioni del viso tra una Story e l’altra sono piuttosto eloquenti. Alla fine l’ammonimento più o meno scherzoso: “Smettete di rifare le mie canzoni”. Ricordiamo che Lodovica Comello non ha condotto la finale di questa edizione di Italia’s Got Talent perché incinta del suo primo figli, ed è stata sostituita per l’occasione da Enrico Papi.

