Ieri, Rosa Chemical – all’anagrafe Manuel Franco Rocati – è stato ospite della trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa dove ha riproposto il brano con il quale ha preso parte all’edizione 2023 di Sanremo, ovvero ‘Made in Italy’.

Dopo l’esibizione, gli ospiti del famoso tavolo hanno iniziato a punzecchiare il cantante protagonista del provocatorio bacio dato a Fedez. “Come ospite è una pacchia, ti diverti, ti godi il festival”, ha detto aggiungendo poi che: “Diciamo che viversela da concorrente è un altro paio di maniche”.

Al tavolo l’artista era in compagnia di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, la Gialappa’s band, Samuele Ceccarelli, Stefania Rocca, Francesco Paolantoni e Teo Teocoli.

‘Si, io e Fedez ci siamo sentiti dopo’, ha detto Rosa Chemical anche se poi non è sceso in ulteriori dettagli rispetto all’accaduto che, peraltro, gli è costato una denuncia – poi archiviata – per atti osceni in luogo pubblico. Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez ha fatto tanto discutere e pur ammettendo che dopo l’accaduto i due artisti si sono sentiti ma l’artista non ha voluto aggiungere altro, a conferma della propria volontà di non voler parlare più della questione.