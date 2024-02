Rocco Siffredi: “Sono stato orgogliosamente uomo oggetto, ma ho pagato un caro prezzo”

“Sono stato orgogliosamente un uomo oggetto per la donna e non lo dico con vanità, ma a testa alta. Per avere tutto questo ho pagato un caro prezzo”. Queste le parole di Rocco Siffredi, che ha presentato in anteprima a Berlino ‘Supersex’, la serie con protagonista Alessandro Borghi che ripercorre la vita del pornodivo e che sbarcherà su Netflix dal prossimo 6 marzo. A riportare le parole del re dell’hard è Novella 2000, che racconta di un Siffredi commosso per la serie tra le più chiacchierate del momento.

Nei panni del pornoattore Borghi, che ha rivelato come le difficoltà principali sul set siano state di tipo “emotivo: mi chiedevo sempre se Rocco Siffredi si sarebbe riconosciuto in quella scena, non volevo farne solo un’imitazione”. L’effetto sul diretto interessato? “Ho pianto per giorni”, ha detto, confessando di non riuscire inizialmente a riconoscersi negli attori per poi invece rivivere in modo “bellissimo” persino l’infanzia, in una atmosfera “surreale” come può capitare solo vedendo “scorrere la propria vita sul divano con moglie e figli” accanto.

La moglie Rosa è la donna – “Santa Rosa”, la chiama il divo dell’hard – che gli ha donato equilibrio e con la quale ha costruito una famiglia. Donne che sono protagoniste non solo davanti ma anche dietro le quinte della serie tv e del mondo del porno. “Oggi sono tutte quasi donne a lavorare nell’industria pornografica: registe e content creator oltre che attrici. Guadagnano milioni di euro, fanno muovere i pornoattori come vogliono. Forse è l’era dell’uomo oggetto…”, la provocazione del principe dell’hard.