Morto Robbie Coltrane (Hagrid nei film di Harry Potter): malattia e cause morte

Quale malattia aveva Robbie Coltrane, noto per aver interpretato il mezzo gigante Rubeus Hagrid nei film su Harry Potter, morto oggi – 14 ottobre 2022 – all’età di 72 anni? Quali sono state le cause della sua morte? Le condizioni di salute di Coltrane, all’anagrafe Anthony Robert McMillan, erano peggiorate negli ultimi due anni a causa di una malattia: un’osteoartrosi durata due anni, che l’aveva costretto sulla sedia a rotelle. La malattia lo aveva profondamente debilitato e l’avrebbe portato alla morte. L’attore, che aveva recitato anche in due film di James Bond è morto nell’ospedale vicino alla sua dimora di Larbert, in Scozia. A rendere pubblica la notizia è stata la sua agente, che attraverso un comunicato

Chi era

Abbiamo visto le cause della morte (e la malattia) di Robbie Coltrane (Hagrid nei film di Harry Potter), ma chi era l’attore? Quale è stata la sua carriera? Residente vicino a Glasgow, Robbie Coltrane collezionava auto d’epoca e nel 1999 ha sposato la scultrice Rhona Gemmell, da cui ha avuto due figli: Alice (1992) e Spencer (1998); nel 2003 si è separato dalla moglie. Figlio di un medico (morto per un cancro ai polmoni quando Robbie era adolescente) e di una pianista, nacque a Rutherglen nel South Lanarkshire in Scozia nel 1950, e studiò (sporadicamente) al Glenalmond College a Perth and Kinross, alla Glasgow School of Art, e alla Moray House College Of Education a Edimburgo. Si dedicò alla recitazione all’età di venti anni, prendendo il nome d’arte di Coltrane (in tributo al sassofonista jazz John Coltrane) e lavorando in teatro e nelle stand-up comedy.

Le sue capacità di comico gli procurarono ruoli nella serie televisiva The Comic Strip Presents (1982) e fu una delle star di Laugh??? I Nearly Paid My Licence Fee (1984). Presto approdò al cinema, ottenendo piccoli ruoli in numerosi film come La morte in diretta (1980), Scrubbers (1983), Absolute Beginners (1986) e Mona Lisa (1986). In televisione apparve inoltre in Tutti Frutti (1987), nel ruolo di Samuel Johnson in Blackadder (1987) (ruolo che più tardi riprese nel più serio Boswell and Johnson’s Tour of the Western Islands (1993), e in diversi stand-up e sketch comedy show.

Robbie Coltrane fu co-protagonista con Eric Idle in Suore in fuga (1990), e interpretò il Papa in Mio papà è il Papa (1991). Interpretò inoltre un sedicente detective privato che crede di essere Humphrey Bogart nella commedia televisiva The Bogie Man. I suoi ruoli andarono di bene in meglio negli anni novanta con la serie televisiva Cracker (1993-1996) con cui conquistò tre premi British Academy Television Award per il miglior attore consecutivi, e successivamente in film di successo come i due di James Bond GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999), così come il ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid in Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (anche se nei campi lunghi non appare lui, ma la sua controfigura, l’ex rugbista inglese Martin Bayfield, 208 cm d’altezza). Degna di nota è anche la sua partecipazione nei panni del sergente Peter Godley nel film La vera storia di Jack lo squartatore – From Hell (2001) dei fratelli Hughes.