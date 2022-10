È morto Robbie Coltrane, l’attore era stato Hagrid nei film di Harry Potter

L’attore britannico Robbie Coltrane, noto per aver interpretato il mezzo gigante Rubeus Hagrid nei film su Harry Potter, è morto oggi – 14 ottobre 2022 – all’età di 72 anni. Le condizioni di salute di Coltrane, all’anagrafe Anthony Robert McMillan, erano peggiorate negli ultimi due anni a causa di una malattia (un’osteoartrosi durata due anni, che l’aveva costretto sulla sedia a rotelle) che lo aveva profondamente debilitato. L’attore, che aveva recitato anche in due film di James Bond è morto nell’ospedale vicino alla sua dimora di Larbert, in Scozia. A rendere pubblica la notizia è stata la sua agente, che attraverso un comunicato ha detto: “Verrà probabilmente ricordato per decenni grazie al suo ruolo nella saga di Harry Potter, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti di tutto il mondo”.

Residente vicino a Glasgow, Robbie Coltrane collezionava auto d’epoca e nel 1999 ha sposato la scultrice Rhona Gemmell, da cui ha avuto due figli: Alice (1992) e Spencer (1998); nel 2003 si è separato dalla moglie.

Rubeus Hagrid, il personaggio

Rubeus Hagrid, spesso chiamato semplicemente Hagrid, è un personaggio della serie di romanzi di Harry Potter, scritta e ideata da J. K. Rowling, e interpretato in tutti i film della saga da Robbie Coltrane, morto oggi a 72 anni. Hagrid è un mezzogigante guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi ad Hogwarts. È colui che rivela la verità sulla sua natura e sull’esistenza del Mondo Magico ad Harry Potter, con cui in seguito instaura un profondo legame di amicizia. Compare in tutti gli adattamenti cinematografici della serie; in italiano è doppiato da Francesco Pannofino.