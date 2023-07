Ricky Martin e Jwan Yosef divorziano dopo 6 anni di matrimonio: l’annuncio

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef hanno annunciato di essersi separati a sei anni dalle nozze. L’ex coppia ha ufficializzato la decisione con una nota congiunta diramata da People. “Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi”, ha fatto sapere l’ex coppia. “Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che nutriamo l’uno per l’altro”.

Il cantante 51enne e il pittore 38enne sono genitori della figlia Lucia, 4 anni, e del figlio Renn, 3 anni. Prima di incontrare Yosef, Martin era già diventato padre dei gemelli, oggi 14enni, Matteo e Valentino. People ha riferito che i bambini resteranno a vivere con Martin.

Il primo incontro tra Martin e Yosef risale al 2015, con il cantante che decise di ufficializzare il fidanzamento un anno, a novembre 2016, dopo con una proposta di matrimonio raccontata in diretta tv a Ellen DeGeneres. “Ero davvero nervoso”, aveva ricordato divertito il cantante. “Mi sono inginocchiato e ho tirato fuori questa piccola scatola di metallo. Era chiusa in un sacchetto di velluto ma dopo averla tirata fuori invece di chiedere ‘Mi vuoi sposare?’, gli ho detto: ‘Ti ho preso qualcosa’”. Yosef era riuscito comunque a capire di trovarsi di fronte a una proposta di matrimonio alla quale aveva risposto sì. Un anno dopo, nel 2017, i due si sono sposati.