Rapper ha un malore sul palco durante un concerto: si accascia e muore

Il rapper Mikaben è morto improvvisamente a seguito di un malore avuto mentre era sul palco, durante un concerto a Parigi. Si tratta di un rapper haitiano di 41 anni, il cui vero nome è Michael Benjamin, deceduto durante la sua esibizione. Sono immagini molto forti e drammatiche quelle che girano in queste ore sui social e che vi proponiamo nel video qui sopra, avvertendo che potrebbero urtare la sensibilità dei più impressionabili. Secondo le prime informazioni, il cantante avrebbe avuto un sospetto attacco cardiaco proprio mentre si trovava all’Accor Arena di Parigi Est come ospite del gruppo haitiano Carimi.

Nelle immagini si vede Mikaben impegnato in un duetto, poi si volta, vuole uscire di scena, ma crolla a terra prima di riuscire ad allontanarsi. Il rapper si è accasciato sotto gli occhi degli spettatori, inevitabilmente sconvolti per l’accaduto. Sul posto sono prontamente arrivati i medici, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. “Sono scioccato dalla morte improvvisa del giovane e talentuoso artista Michael Benjamin ‘Mikaben'”, ha scritto su Twitter il primo ministro haitiano Ariel Henry. Abbiamo perso una figura importante della musica haitiana”. Il rapper, 41 anni, 20 di carriera, era diventato famoso in patria e all’estero nei primi anni 2000 con il brano “Ou Pati”. Benjamin era figlio d’arte: suo padre Lionel Benjamin è affettuosamente conosciuto come il “Babbo Natale haitiano” per la sua popolare canzone di Natale, “Abdenwèlm”.