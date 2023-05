Dal trio Fedez-Annalisa-J-Ax a Mengoni ed Elodie: quale sarà il tormentone dell’estate?

Canzoncine fresche, leggere, con sonorità ammiccanti e testi frivoli. Hit da cantare sotto l’ombrellone o da ballare a una festa sulla spiaggia. Anche se dell’estate non c’è ancora traccia, di sole se ne vede poco e le giornate profumano d’autunno, la stagione dei tormentoni estivi è ufficialmente partita. Fedez, che da ormai due anni è il re indiscusso, ci riprova con Disco Paradise, in compagnia di Annalisa (con cui non aveva mai collaborato) e degli Articolo 31, tornati da poco grandi amici. Due anni fa il successo di Mille, con Achille Lauro e Orietta Berti, poi La dolce vita, con Tananai e Mara Sattei.

La formula è sempre la stessa: collaborazioni che sparigliano e un motivetto impossibile da dimenticare. Per memorizzare, anche inconsciamente, il ritornello cantato da Annalisa – reginetta delle classifiche con Bellissima e Mon amour – non ci vogliono più di trenta secondi: “Stasera che mi fai, la Disco Paradise, Paradise”.

Ma ad attendere Pazza Musica e Disco Paradise, quest’anno la lista dei candidati ai tormentoni estivi è molto ricca. Se facciamo un passo indietro, non possiamo escludere alcuni dei partecipanti al Festival di Sanremo 2023: da una parte la seconda classificata, Cenere di Lazza, senza dimenticare l’accoppiata Paola e Chiara con Furore. Alla lista si iscrive anche una delle coppie che ha partecipato negli ultimi anni al Festival come Mr Rain e Sangiovanni con la loro La fine del mondo, che sinistramente è stata associata, da molti utenti Twitter, a Panico, brano contenuto in Sirio di Lazza. Una somiglianza nella melodia del ritornello che non scalfisce i risultati ottenuti dal brano, come le polemiche sanremesi non hanno scalfito Blanco nella ricerca del partner perfetto per Un briciolo di allegria: Mina sembra proprio la scelta adatta.

Trio insolito, ma molto interessante quello composto da Ernia, Bresh e Fabri Fibra: Parafulmini può essere insidiosa. Annalisa, ovviamente, sarà di certo in vetta con Mon Amour, che è impossibile da dimenticare. Tutti la cantano e la ballano. Mara Sattei si lancia nella mischia con Tasche, canzonetta orecchiabile che però racconta una storia triste.