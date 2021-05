Pio e Amedeo: “La sinistra ci dà contro perché Salvini ci ha retwittato, evidentemente è una persona intelligente”

Amedeo Grieco di Pio e Amedeo: “Salvini è una persona intelligente”

“Salvini è una persona intelligente, la sinistra ci critica perché ci ha retwittato”: lo dichiara Amedeo Grieco, del duo comico Pio e Amedeo, in seguito alle polemiche scaturite dal loro monologo a Felicissima sera, in onda su Canale 5 lo scorso 30 aprile, in cui i due avevano proposto una riflessione sul politicamente corretto e su alcune parole che non si possono dire in tv, perché ritenute offensive.

Intercettati dalle telecamere di DiMartedì, in onda su La7 nella serata di martedì 4 maggio, Amedeo Grieco e Pio D’Antini, in collegamento telefonico, hanno dichiarato a proposito delle loro battute: “Ci dispiace che qualcuno si sia offeso, ma ci dispiace semplicemente perché non siamo stati capiti”.

“Lo vedi in che Paese viviamo? – dichiara Amedeo Grieco – Noi dobbiamo essere liberi di prendere per il c**o la gente. Noi abbiamo semplicemente detto che le parole hanno un peso, ma che il peso delle parole non è niente in confronto al peso delle intenzioni. È incredibile che si faccia la guerra alla grammatica e non la guerra all’educazione”.

“Noi siamo stati in Russia con Vladimir Luxuria, mentre altri mettono il profilo arcobaleno su Instagram, quello è un Paese dove si adescano gli omosessuali su Facebook, si incontrano e si pestano questi ragazzi senza dirgli quella parola incriminata”.

“Secondo me il problema è ancora autoproclamarsi ‘comunità’, noi vediamo le persone non guardiamo i generi perché non è più tempo di guardare i generi perché quello è il volano della discriminazione”.

“Noi pensiamo di essere in un Paese democratico dove ognuno è libero di fare quello che vuole” aggiunge Pio D’Antini. “Siamo stati accusati di essere superficiali, ma perché un comico non può essere superficiale? Noi parliamo alla pancia del Paese, dobbiamo intrattenere” dichiara Amedeo Grieco.

“La sinistra intelligente – continua Amedeo – ci dà contro perché ci ha retwittato Salvini, che però evidentemente è una persona intelligente”.

