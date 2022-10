Orietta Berti rivela: “Mi hanno proposto molti soldi per posare nuda”

Non è certo una che si tira indietro o le manda a dire Orietta Berti. La cantante ama raccontare curiosi episodi della sua vita, compresi dettagli inediti e stravaganti. Così, ospite della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, l’artista ha rivelato che in passato le sono stati offerti molti soldi per posare senza veli per riviste quali Playmen e Playboy.

“Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti”, ha raccontato l’opinionista del Grande Fratello Vip. L’usignolo di Cavriago però non ha mai accettato quelle offerte, puntando sulla sua voce unica e cristallina, oltre che sulla sua simpatia, che negli ultimi anni l’ha fatta diventare uno dei volti televisivi più amati dal pubblico. “Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l’avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito”, ha aggiunto Berti.