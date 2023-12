Morto Ryan O’Neal, star di “Love story” e “Barry Lindon”

Ryan O’Neal, protagonista del commovente Love story, il film di Arthur Hiller del 1970 nel quale interpretò Oliver Barrett, ricco studente di Harvard e giocatore di hockey accanto a Ali MacGraw, è morto ieri, 8 dicembre 2023, all’età di 82 anni a Los Angeles. Il leggendario film vinse un Oscar per la colonna sonora composta da Francis Lai.

A dare la triste notizie è stato il figlio, Patrick, con un messaggio sui social: “Mio padre, Ryan O’Neal, è sempre stato il mio eroe”, ha scritto, aggiungendo che “è una leggenda di Hollywood. Punto”.

O’Neal è stato tra le più grandi star del cinema mondiale negli anni Settanta e ha lavorato con molti dei registi più celebri dell’epoca, tra cui Peter Bogdanovich in Paper moon, con la primogenita Tatum che per la sua interpretazione vinse ancora giovanissima ottenne l’Oscar, e Stanley Kubrick in Barry Lyndon.