È morta Tatjana Patitz: la storica top model aveva 56 anni

È morta a 56 anni Tatjana Patitz, una delle prime supermodelle degli anni ’80 e ’90. “Tatjana è sempre stata il simbolo europeo dell’eleganza, un incrocio tra Romy Schneider e Monica Vitti”, l’ha ricordata Anna Wintour, storica direttrice di Vogue. “La più riservata e forse la più intensa tra le supermodelle originali”, l’ha definita la rivista di moda che ha dato la notizia della morte. A causarla, secondo quanto comunicato dalla famiglia, è stato un cancro al seno.

Nata in Germania da madre estone e padre tedesco, ma cresciuta in Svezia, Patitz fu scoperta a 17 anni, nel 1983, quando fu tra le finaliste di “Elite Model Look” (insieme anche a Cindy Crawford). La sua carriera spiccò il volo a fine anni ’80, diventando la musa del fotografo Peter Lindbergh. Nel corso della sua vita è apparsa sulla copertina di oltre 130 riviste: la più celebre quella dell’edizione britannica di Vogue nel 1990, in cui appariva accanto alle altre supermodelle Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Linda Evangelista. Uno scatto, realizzato sempre da Lindbergh, che spinse George Michael a includerle tutte nel celebre video della sua “Freedom! ’90”.

Come sua base aveva scelto un ranch in California nella Santa Ynez Valley dove Peter Lindbergh, l’aveva fotografata con il figlio Jonah. È con Jonah anche la sua ultima immagine pubblica, scattata da Tina Barney alla fine del 2019. Parlando del figlio l’anno scorso, la Patitz aveva detto che era la sua “fonte di felicità”.