Bugo l’ha rifatto: conferenza stampa con Morgan, ma scompare all’improvviso

Morgan Bugo, il cantante sparisce di nuovo in conferenza stampa

“Che è successo?”. La frase pronunciata da Morgan a Sanremo quando Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston per colpa dell’esibizione non prevista è passata alla storia. Il siparietto si è ripetuto questa mattina, giovedì 18 giugno, durante la conferenza stampa di “Back2Back – Speciale Let’s Play“, il nuovo programma live di Rai Radio2 e Rai Play che da domani per sei venerdì alle 21 vedrà protagonisti Piero Pelù e Bugo, Francesco Gabbani, Morgan, Ermal Meta, Le Vibrazioni e Irene Grandi.

La domanda irriverente

La presentazione si teneva via web, come ormai succede spesso dall’inizio del lockdown, con la partecipazione oltre che degli artisti, di dirigenti Rai, responsabili del programma e giornalisti. Alla domanda che una cronista ha rivolto sia a Morgan che a Bugo sulla loro vita separata dopo le tensioni di Sanremo, ha risposto prima Morgan, al telefono: “Non sono certo stato con le mani in mano, ho scritto 40 canzoni, quasi una al giorno, e mi è nata anche una figlia. Riguardo a Bugo sono cose che non ricordo più, ormai lontane dalla mia realtà, il passato non mi interessa”.

Morgan Bugo: un film già visto

Ma poi, quando è stata la volta di Bugo, il cantante – che prima si era collegato via webcam – non c’era più. Forse per un’interruzione della rete o forse perché infastidito dall’aria di sufficienza del rivale. Chissà. “Che è successo?” non passa mai di moda. Intanto, per Morgan e Bugo sono previste serate differenti nella quali non si incontreranno mai: unico modo per salvare il programma.

