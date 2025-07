È morta all’età di 76 anni Marina Donato, produttrice televisiva e vedova del conduttore Corrado Mantoni. Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, Donato si sarebbe sentita male nella serata di mercoledì 30 luglio in un ristorante romano, dove si sarebbe accasciata per un sospetto arresto cardiaco. Trasportata al Policlinico Umberto I, i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili. Marina Donato e Corrado Mantoni si sono sposati nel 1996 dopo 23 anni di convivenza e sono stati insieme fino alla morte del conduttore, avvenuta nel 1999. Nata a Roma il 4 luglio 1949, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo a soli 24 anni iniziando a collaborare con Corrado. Il sodalizio artistico si trasformò presto in una lunga storia d’amore che durò per tutta la vita.

Produttrice e autrice de La Corrida, programma al quale ha collaborato anche quest’anno dopo il ritorno della trasmissione sul Nove, Marina Donato ha collaborato a format di successo quali Forum, Il pranzo è servito e La prova del cuoco. In una recente intervista al Corriere della Sera, la produttrice aveva rivelato di una scommessa fatta con Corrado: “Temeva che nessuno si sarebbe più ricordato di lui. Io gli dissi che non era vero. Ho vinto io quella scommessa, e so che lui dall’aldilà lo ha visto”. Dopo Corrado, Marina Donato era stata legata sentimentalmente all’ex magistrato Italo Ormanni, morto a Roma il 20 aprile 2024 all’età di 88 anni.