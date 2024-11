Margot Sikabonyi: “Da Un medico in famiglia sono fuggita. Mi innamorai di Pietro Sermonti, poi l’inferno”

Margot Sikabonyi: “Da Un medico in famiglia sono fuggita”

Margot Sikabonyi, l’attrice nota per il ruolo di Maria in Un medico in famiglia, ripercorre la sua vita professionale e privata, a partire proprio dal rapporto con la serie tv che l’ha resa famosa.

Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice ha rivelato: “Quando è esploso il successo avevo 15 anni: arrivavano offerte dal cinema, il salumiere sotto casa non mi faceva pagare più la merendina. Ma io non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni, sono scappata, cercando qualcosa, non sapevo cosa. Sono andata a Parigi, poi a studiare Biologia Marina, lontanissimo, dall’altra parte del mondo. Le Hawaii, isole madri, fonti costanti di lava che esce dalla terra, hanno iniziato a parlarmi e l’essenza fortissima della natura ha cominciato a curarmi”.

Oggi, però, l’interprete ha fatto “pace” con Maria: “Con lei sono passata da ‘sono fighissima’ a ‘voglio scappare’, poi, l’ho usata per capire chi fossi. Adesso, da madre divorziata, dopo l’inferno in cui sono passata, la adoro. Quando una ragazza mi dice ‘ho studiato medicina ispirata da Maria’, mi emoziono. Oggi, provo solo gratitudine”.

Margot Sikabonyi, poi, racconta i momenti più difficili della sua vita: “Il momento più duro della mia vita è stato il divorzio, il castello della famiglia che crolla, prendersi la responsabilità di non fingere che va tutto bene. Ma anche il successo della serie non era stato facile da vivere: non mi sentivo all’altezza, avevo la sindrome dell’impostore. E non sempre volevo stare su quel set… Mio padre è morto mentre ero lì, avevo 15 anni, non vedevo gli amici perché non andavo a scuola e gli insegnanti venivano in camerino. Ad alcuni compagni ero diventata antipatica e altri, all’improvviso, volevano starmi intorno, ma in loro non sentivo verità. L’adolescenza già è terribile perché ti chiedi chi sei, io, in più, avevo il papà morto e un personaggio che dominava tutto”.

Proprio sul set di Un medico in famiglia, l’attrice ha incontrato l’amore per la prima volta: “Mi sono innamorata per la prima volta di Pietro Sermonti, nel Medico. Infatti, sono caduta su Sermonti pure nella vita: sei anni tormentati, sul set e fuori. Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate. E sono diventata madre prima sul set che nella vita”.