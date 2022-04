Lutto nel mondo della musica. È morto all’improvviso all’età di 62 anni Marco Occhetti, il celebre Kim de I Cugini di Campagna. Lo ha annunciato la figlia Giulia attraverso la pagina Facebook dell’artista: “Purtroppo ieri sera papà è venuto a mancare. Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo”. A causarne il decesso è stato un arresto cardiaco. Occhetti è stato il cantante dei Cugini di Campagna dal 1986 sino al 1994, celebre per la sua caratteristica voce in falsetto, aveva portato la band al successo con brani storici come Anima Mia.

Il cantante aveva poi deciso di lasciare il gruppo, per dedicarsi alla carriera solista: carriera che, però, non è mai decollata. Qualche anno fa era tornato alla ribalta dopo aver concesso alcune interviste, nelle quali raccontava di esser finito in miseria, costretto a suonare per le strade di Roma. “Sono stato la voce solista dei Cugini di Campagna, anche se ora non mi si riconosce più”, aveva ammesso sconsolato Occhetti. “Adesso mi ritrovo a suonare nelle piazze di Roma, praticamente dalle stelle alle stalle, che preferisco, perché è più vero. Ma è stata dura. Suono a piazza Navona, al Pantheon, e sbarco il lunario così”. Il cantante non aveva risparmiato delle stoccate ai Cugini di Campagna: “Non mi hanno versato i contributi, si sono inventati mille sotterfugi. Sono tutti tirati con i soldi, ma a livelli estremi. Ed è finita male”, aveva dichiarato qualche anno fa. Ora la notizia della morte a soli 62 anni.