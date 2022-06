Lory Del Santo fa chiarezza dopo la bufera social: “È colpa di una mia amica. Mi dissocio”

Ieri sera, 13 giugno 2022, nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2022 Lory Del Santo ha fatto chiarezza dopo la bufera social scoppiata per i suoi messaggi su Instagram: “E’ colpa di una mia amica. Mi dissocio dai messaggi sbagliati”, ha detto la naufraga. Ma cosa è successo?Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi la scorsa puntata, sull’account Instagram di Lory del Santo sono apparsi tantissimi messaggi di complimenti per il percorso fatto dalla naufraga durante il reality condotto da Ilary Blasi. Nulla di strano, se non fosse che però i complimenti sotto al post di Lory, che ha anche la spunta blu del verificato, portassero la firma dello account stesso.

Quando tutto questo è avvenuto, l’attrice non era possesso dell’account social, tanto che il suo staff ha pubblicato una nota di smentita contro chi attaccava ingiustamente la Del Santo: “Intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram”.

Durante la diretta di ieri sera Ilary Blasi ha voluto chiarire direttamente con Lory che ha declinato ogni responsabilità: “Una mia amica ha fatto copia e incolla di messaggi veri, ma nel pubblicare ha sbagliato qualcosa. Quelli che ha ritenuto opportuno ha voluto ripostarli ma magari non è molto avanti con la tecnologia. So che è stato pubblicato anche qualcosa di sbagliato e mi dissocio”.