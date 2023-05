Lol 4 si farà: Amazon Prime annuncia la quarta stagione ma non svela il cast

Lol 4 si farà: l’annuncio ufficiale della quarta stagione della trasmissione è arrivato direttamente da Amazon Prime, che trasmette il programma in streaming, che non ha ancora svelato il cast, evidentemente ancora in via di definizione.

“È ufficiale: LOL ritornerà per una quarta stagione! Scriveteci nei commenti chi vorreste vedere nel cast” si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook di Amazon Prime Video.

Al momento, dunque, a parte l’ufficialità della realizzazione della quarta stagione del programma non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

È presumibile che il game show andrà in onda nel 2024 dal momento che la terza stagione è stata trasmessa di recente. Le prime quattro puntate di Lol 3, infatti, sono state rilasciate sulla piattaforma streaming il 9 marzo, mentre le ultime due sono andate in onda il 16 marzo.

Resta da capire, inoltre, se il format verrà riproposto tale e quale alle tre edizioni precedenti o se verranno apportate delle modifiche per tentare di rinnovare la trasmissione, la cui ultima stagione aveva convinto a metà.

Secondo numerosi critici, infatti, l’effetto sorpresa della prima edizione si era già esaurito nella seconda stagione, che comunque poteva vantare un cast d’altro profilo composto, tra gli altri, da Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti.