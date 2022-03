Il tiktoker Khaby Lame sarà giudice al Festival di Cannes

TikTok, che è diventato il partner ufficiale del Festival di Cannes, ha da poco annunciato la prestigiosa giuria del suo #TikTokShortFilm challenge, una competizione in-app che coinvolgerà gli utenti di tutto il mondo, e tra i giudici figura anche il TikToker italiano più famoso al mondo: Khaby Lame.

Khaby Lame, l’unico tiktoker all’interno della giuria, sarà a fianco a nomi già conosciuti nel panorama cinematografico come Rithy Panh, Basma Khalifa, Camille Ducellier e Angele Diabang. Chiunque con un po’ di fantasia e con un account TikTok può fare richiesta per partecipare a #TikTokShortFilm. Basta caricare il video sull’app con l’apposito hashtag.

Il social ha aperto le ammissioni lo scorso 15 marzo e continuerà a considerare i video fino all’8 aprile, ultimo giorno per presentare il proprio progetto. Entro la fine del mese saranno annunciati i tiktok selezionati che parteciperanno alla gara. I video devono essere registrati in verticali e avere una durata minima di 30 secondi, per arrivare a un massimo di tre minuti e mezzo. Un grande traguardo per la star italiana di Tiktok dalle origini senegalesi.