Jennifer Aniston torna a parlare di Matthew Perry: “Era felice e in salute quando è morto”

Jennifer Aniston torna a parlare dell’amico e collega Matthew Perry

Jennifer Aniston torna a parlare di Matthew Perry, l’amico e collega scomparso lo scorso 28 ottobre per sospetto annegamento.

Intervistata da Variety, l’attrice ha dichiarato: “Matthew Perry era felice e in salute quando è morto. Voglio che la gente lo sappia”.

“Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice, questo è tutto quello che so” ha aggiunto Jennifer Aniston che ha rivelato di aver sentito l’amico proprio pochi giorni prima della sua morte.

L’interprete, poi, ha aggiunto: “Voglio che la gente sappia che era davvero in buona salute. Era impegnato nel rimettersi in forma. Ha lavorato così duramente. Per lui è stata davvero dura. Mi manca tantissimo. Ragazzi, ci ha fatto ridere davvero tanto”.

Jennifer Aniston, poi, ha attribuito a Matthew Perry il merito di aver dato a Chandler Bing, il ruolo da lui interpretato in Friends, un modo di parlare particolare che è poi diventato simbolo del suo personaggio. “Il suo modo di parlare ha creato un mondo completamente diverso, abbiamo seguito il suo esempio, in un certo senso. Ha semplicemente aggiunto qualcosa alla nostra gioia”.