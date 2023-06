Il rifiuto di Elodie. Luca Barbareschi sotto a una foto: “Ti volevo in un film, ma tu…”

Luca Barbareschi ha rivelato di avere provato a mettersi in contatto con Elodie per proporle un ruolo da protagonista nel suo ultimo film. La cantante e attrice protagonista di Ti mangio il cuore però avrebbe rispedito l’invito al mittente, rifiutandosi di incontrare il regista.

Luca Barbareschi per fare questa rivelazione ha utilizzato una foto postata da Elodie sui social. Tra i commenti sotto lo scatto ecco quello del regista e attore. “Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai voluto incontrare. Peccato! Sei fantastica”.

Al momento Elodie non ha risposto. Quel “non mi hai mai voluto incontrare” ha ovviamente scatenato i commenti del popolo di Facebook. Per Massimo Pica, oltre che “fantastica”, Elodie è stata anche “intelligente” a non rispondere a Barbareschi. Tocca, poi, a Dario Buffa: “È la scusa più vecchia del mondo”.