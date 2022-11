Il mondo è nostro: testo e significato della nuova canzone di Tiziano Ferro | VIDEO

Quale è il testo de Il mondo è nostro, la nuova canzone di Tiziano Ferro? E il significato? Vediamo tutto insieme. Di seguito il testo del brano:

Siamo tornati qui

Con l’ultimo treno perso

E non è colpa tua

Era solo amore, almeno penso

Tornerà, tornerà forse tornerà

Come il bacio di una madre ogni giorno

Come l’ultimo più bel ricordo

Il mondo è nostro

È passato anche dicembre

Ho amato così tanto

Che il dolore sembra niente

Il dolore tuo

Il dolore che passammo

Nel 2020 o forse un altro anno

Il mondo

Il mondo

Il mondo

Il mondo è nostro

L’odore tuo

L’odore di quell’anno

Amico mio

Gli abbracci torneranno

Siamo ancora qui

Siamo ancora in bilico…

Ma se non puoi dare il massimo

Almeno prova a dare il minimo

Tornerà, tornerà, tornerà

Siamo figli di quest’anno che vieta

Mentre la città riprende vita

Il mondo è nostro

È passato anche dicembre

Ho amato così tanto

Che il dolore sembra niente

Il dolore tuo

Il dolore che passammo

Nel 2020 o forse un altro anno

Il mondo

Il mondo

Il mondo

Il mondo è nostro

L’odore tuo

L’odore di quell’anno

Amico mio Gli abbracci torneranno

E sopravviveremo a un anno in meno

E sopravviveremo a chi eravamo

Al tempo che passò poco veloce

Ai piani di un destino atroce

Il mondo è nostro

È passato anche dicembre

Ho amato così tanto

Che il dolore sembra niente

Il dolore tuo

Il dolore che passammo

Nel 2020 o forse un altro anno

Il mondo

Il mondo

Il mondo

Il mondo è nostro

L’odore tuo

L’odore di quell’anno

Amico mio

Gli abbracci torneranno

Significato

Abbiamo visto il testo della canzone Il mondo è nostro di Tiziano Ferro, ma qual è il significato? A spiegarlo è stato lo stesso artista: “Questa canzone nasce nel periodo della pandemia, un periodo complicato che ha rimesso in discussione il mio ruolo di artista. Durante quei mesi ho sentito l’obbligo morale di fare qualcosa – ha detto Ferro -. Vedevo i medici che stavano salvando vite umane ed ero convinto che anche io, in quanto artista, avrei dovuto fare la mia parte”.

“L’’arte è stata fondamentale in quel momento. Le persone avevano la televisione, la musica, l’arte appunto, a cui aggrapparsi per concedersi un momento di svago da tutto quello che stava accadendo attorno a noi. Durante quei mesi mi sono reso conto anche che non esisteva più la solitudine del singolo individuo: eravamo tutti soli. Ero lontano dai miei genitori, dal mio Paese, ero dall’altro lato del mondo ma in quel momento sarei potuto essere a Tokyo, a Milano o a Los Angeles e non sarebbe cambiato nulla. Mio fratello era a due metri dai miei genitori e comunque non poteva vederli”.

Tiziano Ferro ha poi aggiunto: “Il Mondo È Nostro fotografa i miei ultimi anni e tutto ciò che mi ha reso – nel bene e nel male – l’uomo che sono. Questa canzone è il sunto di ciò che questo disco contiene e meritava un tributo – ecco il perché ho voluto incorniciarlo facendolo diventare il titolo dell’intero album”.