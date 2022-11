Giorgio Panariello è malato: rinviate le date del tour

Giorgio Panariello è malato. A causa di un problema di salute che lo ha colpito negli ultimi giorni è stato costretto a rinviare tre date del suo tour, previste dal 22 al 24 novembre al Teatro Verdi di Firenze. A mettere in ginocchio Panariello sarebbe stata una brutta labirintite. Che cos’è? Si tratta di un’infiammazione dell’orecchio interno, che si manifesta con una riduzione dell’udito, vertigini e acufeni, talvolta può provocare disturbi dell’equilibrio e problemi alla postura. Proprio per questo, il comico italiano non ha potuto far altro che fermarsi.

Spettacolo e nuove date

Lo spettacolo di Giorgio Panariello previsto per questa sera, martedì 22 novembre, al Teatro Versi verrà recuperato il prossimo 19 dicembre. Le nuove date per il recupero delle esibizioni previste per domani, 23 novembre, e per giovedì, 24 novembre, verranno invece annunciate nelle prossime ore. L’ingresso sarà valido esibendo al botteghino i biglietti già acquistati, che restano validi per le nuove date corrispondenti.

Giorgio Panariello sta portando a teatro lo spettacolo “La favola mia”, uno show unico, in cui l’attore porta in scena proprio la sua storia. Due ore di pausa dalla routine quotidiana fra risate, attualità e grandi classici del suo repertorio.