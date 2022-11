Gf Vip, Wilma Goich (77) confessa debole per Daniele (32): “Cose che non provavo da vent’anni”

a Casa del Grande Fratello ci riserva sempre grandi e inaspettate sorprese. La VIP Wilma ha sempre dimostrato di aver abbattuto il muro della differenza generazionale durante il suo percorso al #GFVIP confrontandosi con tutti i giovani della Casa. Negli ultimi giorni la cantante si è avvicinata al VIP Daniele e durante uno dei loro numerosi confronti il VIP le ha dichiarato “Sei talmente bella che è un peccato non amarti” lasciando senza parole la sua compagna di avventura.

L’amore, si sa, non ha età e lei, a 77 anni compiuti, si è invaghita dell’ex tronista 32enne Daniele Dal Moro. “Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo. Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene”, ha confidato alla compagna d’avventura. Per poi argomentare meglio il suo stato d’animo e le emozioni che prova verso il giovane coinquilino: “Il fatto di stare qui mi piace perché non dico ‘chissà se incontro questa persona’, ma dico ‘qui so che c’è di sicuro lui’. Però c’è un abisso tra noi. Io sono anche vergognosa e ho imbarazzo ad ammettere queste cose”.

“Qui dentro sono rinata” dice la cantante al padrone di Casa, “Mi ha risvegliato” continua pensando al suo compagno e dichiarando che non ci sono barriere all’amore. La VIP si mostra fiera del percorso che sta facendo, il Grande Fratello la sta aiutando ad abbattere diversi muri e paure e stuzzicata da Alfonso la cantante si esprime apertamente “Io sono già innamorata di Daniele”. Tra gli applausi e il calore del pubblico in studio la VIP raggiunge in salotto il suo compagno stringendolo in un dolce ed emozionante abbraccio.

Ma non è tutto. L’artista ligure è arrivata a ventilare anche la possibilità che anche Dal Moro si sia invaghito di lei: “Lui anche a battuta dice spesso ‘ho Wilma e poi viene il resto’. Tutto può capitare. Sono una donna matura e so che tutto può succedere. Antonino ha detto ‘il rischio è che Wilma si prende la cotta e lui non vuole’. Però l’unica con cui ha un rapporto aperto sono io. Quando siamo andati lì dentro… colpiti! Io però devo mettere le barriere per non farmi male devo farlo. Sono pronta a qualsiasi cosa non mi limito. Diciamo che nel mio muro metto un cancelletto per entrare. Non ci resterò male se non accadrà nulla, se poi arriva qualcosa benissimo. Ieri ho lanciato una bombetta, gli ho detto ‘ma tu mi ami? Ha fatto il gesto come per dire ‘sopra ogni cosa’. Magari mi ama come persona, perché lo comprendo. Lui poi è cancro ascendente cancro come il mio ex. Comunque mi piace tanto come persona, lui mi ha risvegliata”, ha concluso. Non resta che attendere sviluppi. O meglio, colpi di scena.