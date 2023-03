Gerard Piqué parla per la prima volta della canzone di Shakira. Le frecciate alla ex

Pochi giorni fa Shakira ha parlato in Tv della rottura con Gerard Piqué, ora è lui ad aprirsi sulla questione, ma senza nominare espressamente l’ex compagna, alla quale ha riservato solo velate frecciatine.

“Ho sentito la canzone ovviamente”, ha detto il calciatore ospite del programma radiofonico El món, su RAC1, riferendosi all’ormai celebre revenge song della cantante colombiana, BZRP Music Sessions #53, con cui Shakira attacca Piqué e la nuova compagna, Clara Chia Matrì, “Non voglio parlarne perché non mi tocca”, ha aggiunto, sottolineando come il suo unico pensiero sia per i figli in questo momento. “Abbiamo una responsabilità, quella di essere genitori che devono cercare di proteggere i nostri figli”, ha proseguito Piqué, “Non voglio dire nulla, ognuno prende le decisioni che ritiene più opportune. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici”.

Il riferimento è alla diretta su Twitch che a gennaio fece infuriare Shakira. Piqué coinvolse il figlio Milan, ma alla cantante la cosa non andò affatto giù. “Me l’ha chiesto e io ne sono stato felicissimo”, ha precisato Piqué, «Non c’è niente al mondo che mi renda più felice di vedere mio figlio felice». Parole che non fanno una piega, ma che mettono in cattiva luce l’ex, facendola passare per una che si cura poco dei bambini, concentrata esclusivamente sulla sua vendetta.

Bocca cucita, invece, sulla nuova compagna, con la quale (si vocifera) sarebbe vicino alle nozze. “Sto bene, sono felice”, le uniche parole sulla sua situazione personale.