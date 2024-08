Gaia contro il Governo Meloni: “Viviamo un momento di terrore, è più complesso essere liberi”

Gaia parla della propria sessualità in una video-intervista online ospitata dal sexy shop online My Secret Case. “Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitato”, confida la cantante, protagonista di uno dei tormentoni dell’estate italiana con il brano Sesso e Samba, cantato insieme a Tony Effe.

La 24enne, vincitrice del talent show Amici nel 2020, lascia intendere di aver avuto in passato relazioni sia eterosessuali sia omosessuali.

Interrogata sull’argomento scopamicizia, infatti, risponde: “Mi piace se c’è intelligenza emotiva da entrambe le parti per poterla gestire, altrimenti è un casino. Con una donna mi è rimasto più semplice mantenere dopo un’amicizia. Con un uomo non lo so, dipende”.

La cantante racconta, invece, di non aver mai vissuto una relazione aperta: “Io non ci sono mai riuscita” ma “ci ho pensato per un periodo”.

“Come in ogni relazione – aggiunge Gaia devi avere la tua parte di responsabilità. Adesso sto cercando di capire i miei limiti, di centrarmi cosicché io possa essere anche una healthy partner”.

Poi – a sorpresa – arriva un messaggio neanche troppo velatamente critico nei confronti del Governo Meloni. Sempre a proposito del tema relazione aperta, la cantante dice: “È un po’ complesso. Soprattutto nella nostra società. In Italia, in un momento come questo sia politicamente sia socialmente parlando di terrore, è più complesso essere liberi”.

LEGGI ANCHE: Chi è Giulia Luchi, la moglie di Silvio Campara che si sente tradita da Chiara Ferragni