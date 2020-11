Funerali Gigi Proietti diretta LIVE: l’ultimo saluto all’attore romano in Piazza del Popolo

Oggi, giovedì 5 novembre 2020, alle ore 10 a Roma, in Piazza del Popolo, verranno celebrati i funerali di Gigi Proietti, il grande attore romano morto lo scorso 2 novembre (giorno del suo 80esimo compleanno). La cerimonia funebre sarà celebrata all’interno della chiesa degli Artisti, blindata per l’occasione viste anche le norme anti-Covid. I funerali saranno strettamente privati e l’accesso alla chiesa sarà consentito solo ai familiari più stretti. Probabile, se non certo, però che tanti cittadini romani e non si presentino in piazza per salutare l’artista. Noi di TPI seguiremo LIVE i funerali di Gigi Proietti con una diretta testuale e vari contenuti.

LA DIRETTA

Ore 10,05 – Il corteo funebre ha lasciato il Campidoglio per dirigersi al Globe Theatre

Ore 9,55 – Il feretro di Gigi Proietti ha raggiunto il Campidoglio – Onori della città di Roma per omaggiare il grande attore romano, scomparso nel giorno del suo 80esimo compleanno. Ad accoglierlo il saluto delle istituzioni capitoline, con Marcello De Vito che sostituisce la sindaca Virginia Raggi, positiva al Covid. Suggestivo il giro della macchina intorno alla statua del Marco Aurelio.

Ore 8,45 – Tutto pronto a Piazza del Popolo – Roma è pronta a salutare Gigi Proietti. Oggi, 5 novembre, alle ore 10 in piazza del popolo si celebreranno i funerali del grande attore. La funzione sarà strettamente privata e l’accesso alla chiesa sarà consentito solo ai familiari più stretti. Prevista però la presenza in piazza di tante persone e personaggi del mondo dello spettacolo che vorranno partecipare al funerale di Gigi Proietti anche se a distanza, causa Covid.

Il programma

Secondo quanto ha riportato l’agenzia Dire, il percorso del feretro di Gigi Proietti prevede il passaggio davanti al Campidoglio e poi davanti al Globe Theatre di Villa Borghese, prima di raggiungere la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo per la cerimonia religiosa. L’area circostante Piazza del Popolo sarà controllata dalla forze dell’ordine per evitare la formazione di assembramenti. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato il lutto cittadino e l’intitolazione del Globe Theatre di Roma all’attore romano.

In tv e live streaming

I funerali di Gigi Proietti verranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre): dalle ore 10 puntata speciale di UnoMattina. Il Servizio Pubblico ha infatti deciso di cambiare la programmazione, mettendo in palinsesto una puntata speciale di ‘Unomattina’, a partire dalle ore 10 in diretta, in collaborazione tra Rai 1 e Tg1, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Ovviamente la funzione sarà seguita anche da altre emittenti (Mediset in primis) e dai vari Tg. Non solo tv. I funerali dell’attore romano saranno trasmessi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it (sezione Dirette) che permette di seguire i programmi in onda sui canali Rai da pc, tablet e smartphone. Per seguire la funzione in live streaming bisognerà quindi accedere alla piattaforma (bisogna registrarsi se non l’avete già fatto in passato) e selezionare la voce dirette (Rai 1).

