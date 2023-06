Funerali Berlusconi, polemica sui social per le foto di Maria De Filippi: “È irriconoscibile”

Ai funerali di Silvio Berlusconi c’era anche Maria De Filippi a occupare un posto tra i parenti. Ieri la conduttrice era seduta in seconda fila acccanto a Silvia Toffanin, nuora dell’ex presidente del Consiglio, a pochi mesi dalle esequie del marito Maurizio Costanzo, in cui Toffanin e il marito Pier Silvio le avevano manifestato forte sostegno.

Tra le presenti, è stata una delle poche a non scegliere il total black: si è infatti vestita con una camicia bianca, un omaggio forse allo stesso Cavaliere. Lo ha ipotizzato la giornalista Elena Guarnieri durante lo Speciale Tg5, ricordando che Berlusconi consigliava sempre alle donne di vestirsi di bianco e portare i capelli biondi, per “emanare più luce”. “Credo l’abbia fatto pensando a lui”, ha detto Guarnieri.

Posso capire cos’è successo al viso di Maria De Filippi? pic.twitter.com/pENIey4xA6 — ADTOOMUCH✨💌 (@adtoomuch) June 14, 2023

A far discutere sui social sono state anche alcune immagini della presentatrice che sembrava, secondo alcuni utenti, avere una sorta di rigonfiamento sotto l’occhio destro. “Cosa è successo al viso di Maria De Filippi?”, uno dei commenti apparsi su Twitter. “È irriconoscibile”, un’altra reazione, mentre altri ne hanno preso le difese. “Ho letto troppe cattiverie immeritate nei confronti della pelle di Maria De Filippi oggi e infatti sono qua a dire che io pagherei oro colato per arrivare come lei alla sua età e punto”.