Fioretta Mari contro Miriam Leone: “Un dolore grande della mia vita”

Fioretta Mari, attrice, regista teatrale, ex insegnante di recitazione al talent show Amici, si dice delusa da Miriam Leone, che accusa di irriconoscenza.

Lo fa in un’intervista a Felice Cavallaro per il Corriere della Sera. Nel colloquio Mari cita alcuni nomi di allieve di cui va “fiera”, come Serena Autieri, Caterina Balivo, Alessandra Amoroso: “Sempre affettuose, amorevoli – dice -, hanno studiato dizione e recitazione con me”.

E poi anche Giusy Buscemi, “riconoscente – osserva – a differenza di qualche altra”. Chi? Mari non si trattiene: “Diciamolo, Miriam Leone. Un dolore grande della mia vita”.

“L’avevano scartata da Miss Italia: l’ho ripescata e ha vinto”, ricorda. “L’ho messa in contatto perfino con Anna Strasberg, ultima moglie di Lee Strasberg, insegnante di recitazione di Marilyn Monroe. Voleva portarla in America. Ragazza brava. Mai più vista. Mi avesse ringraziato una volta…”.

Nell’intervista l’attrice 78enne dedica un pensiero affettuoso anche a Maria De Filippi, conduttrice di Amici: “Con lei – osserva – undici meravigliosi anni della mia vita”.

Una collaborazione che però si è interrotta ormai diversi anni fa: “Un dolore. Ero affezionata a Maria, a Sabina Gregoretti, ai ragazzi, allo staff”, ma è stata una separazione “obbligata”, precisa. “Maria ha tolto la recitazione. Che ci stavo a fare?”.

LEGGI ANCHE: Giulia Valentina, l’ex di Fedez, è incinta: arriva la reazione di Chiara Ferragni