Fiorello difende Amadeus: “Vogliamo quel genio di Morgan a Sanremo”

Fiorello difende l’amico Amadeus e attacca Vittorio Sgarbi e Morgan, i quali, nel corso della serata inaugurale dell’Estate al Maxxi di Roma al centro delle polemiche per le battute sessiste e le parolacce pronunciate dal sottosegretario alla Cultura, hanno duramente criticato l’operato del conduttore del Festival di Sanremo asserendo che non si intende di musica ed esclamando: “Perché non lo sfrattano?”.

Parole alle quali lo stesso Amadeus potrebbe aver replicato – il condizionale è d’obbligo – con un enigmatico post sul suo profilo Instagram nel quale ha scritto: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”.

Ora è Fiorello a entrare a gamba tesa nelle querelle. Lo showman, infatti, ha ironizzato sulla vicenda in un video postato sul profilo Instagram di Fabrizio Biggio, co-conduttore di Viva Rai2!.

“Morgan, Sgarbi, avete ragione! Amadeus non è capace” ironizzano Fiorello e Biggio nel filmato, schierandosi apertamente al fianco del conduttore.

“Fai rumore di Diodato? È brutta!” aggiungono Fiorello e Biggio. “Dove si balla di Dargen D’Amico la mettono ancora nelle discoteche. Per non parlare dei Maneskin, che con Zitti e buoni hanno vinto l’Eurovision. Amadeus, li hai proprio rovinati!”.

Poi, il messaggio per Vittorio Sgarbi e Morgan, rispettivamente soprannominati per l’occasione “onorevolissimo” e “genio”.

“Non devi fare niente per levare Amadeus da Sanremo, perché tanto è il suo ultimo anno. Lanceremo una petizione per rendere Morgan direttore artistico! Così finalmente sentiremo canzoni di successo, non queste ca**te che ha scelto Amadeus. Vedrai che successo avrà il Festival”.