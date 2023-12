Si racconta in maniera inedita Fiorello, in una lunga intervista trasmessa dal Tg1 ieri sera dopo l’edizione delle 20. “Se mi hanno chiesto di scendere in campo? Quando ero a Milano sì, ai tempi c’era Berlusconi, lavoravamo insieme a lui quindi era capitato”, ha rivelato lo showman. “Non ne sarei capace. Faccio parte della vecchia guardia, non che io voglia paragonarmi a quei grandi, ma ai tempi mica si sapeva per chi votasse Walter Chiari. Voglio fare spettacolo e non politica”, ha spiegato nel colloquio con il direttore del primo telegiornale Gian Marco Chiocci.

Fiorello ha anche ricordato l’aneddoto della premier Giorgia Meloni babysitter della figlia: “Mia moglie diceva che era bravissima, studiava nel mentre e non faceva giocare la bimba con le bambolette, ma amava i Lego, costruiva e faceva fare costruzioni. Comunque un bel ricordo, nulla da dire su Giorgetta”. “Entro in ansia con le interviste” ha ammesso Fiorello, “nonostante sia ormai alla soglia dei quarant’anni di carriera, le interviste mi mettono un po’ ansia, perché a volte mi sembra di non essere all’altezza della domanda, o di essere banale. Mentre l’intervistatore ti fa la domanda, penso nel mio cervello ‘questo l’ho già detto, questo non si può dire’. Poi, adesso, con il politicamente corretto diventa ancora più difficile, bisogna misurare le parole qualunque cosa si dica”.

Si parla poi del grande successo del suo show Viva Rai 2: “Dove trovo la voglia ogni mattina? Me lo chiedo pure io. C’è questa magia e non c’è niente da fare, quando metti il primo passo sul palcoscenico immediatamente si crea la magia, sparisce tutto. E si spegne immediatamente quando dici ‘Ci vediamo domani’”. Fiorello e tutto il team di Viva Rai 2 si sposteranno a Sanremo durante la settimana del Festival, e sarà co-conduttore dell’ultima serata al fianco dell’amico Amadeus: “Ci sarà il glass di “Viva Rai2!” all’Ariston, avrò la possibilità di entrare in teatro ma non di andare sul palco — ha anticipato lo showman —, ci siamo dati una regola con Amadeus, io devo andare sul palco sabato, l’ultima serata del Festival, la sua ultima. Quindi lo devo prendere e portare via. Fino ad allora potrò entrare in sala, ci saranno dei cartelli sul palcoscenico con scritto “Io non posso salire” con la mia faccia. Posso arrivare in cima alle scale ma non scendere e in platea ma non salire. Ciò non significa che non si possano fare cose. Posso avere anche ospiti e sorprese che Amadeus non sa. Chi lo sa. Se sarà davvero il suo ultimo Festival? Sì, ma secondo me fra due anni torna”.

Ma se uno come Fiorello sa far ridere gli altri, chi fa ridere uno come lui? “La vita mi fa ridere” ha confessato, “mentre non mi fa ridere ciò che vediamo ai tg e leggiamo sui giornali. Certe notizie rabbuiano la vita, per questo noi la mattina vorremmo essere quella finestrella di buonumore che dura 45 minuti. Poi nel resto della giornata si parla di quello. Cerco di tener alto il morale”.

Nel corso dell’intervista al Tg1 c’è spazio per un ricordo dei suoi maestri: “Pippo Baudo? Una figura di riferimento per tuti i siciliani che hanno intrapreso la carriera. La data del suo compleanno per noi è come Natale. Io il suo erede? Diciamo che facciamo cose diverse. Per me il suo erede è Amadeus. Mi bocciò a un provino, non mi prese perché mi disse che dovevo fare altro, nel senso che non ero ‘un artista da tre minuti’. ‘Tu in tre minuti dici solo come ti chiami’, queste furono le sue parole, ‘Io ho bisogno di persone che in tre minuti mi facciano uno show, tu hai bisogno di un intero programma ma qui ci sono già io’”.

E ancora: “Mike e Maurizio Costanzo sono quelli con cui ho avuto più a che fare. Maurizio Costanzo è stato determinante nel cambio di direzione della mia vita, è arrivato nel momento in cui da Milano decisi di cambiare vita e venire a Roma. Mi accolse al Costanzo Show, poi facemmo un’edizione di Buona domenica e lì conobbi mia moglie Susanna. Con Mike abbiamo passato cinque anni bellissimi, facevamo una campagna pubblicitaria di una compagnia telefonica e ci siamo divertiti tantissimo. Lui si divertiva come un bambino”.

Facendo un bilancio della sua vita e carriera, con i suoi “64 anni a maggio”, Fiorello si è dichiarato soddisfatto: “Senza quello che abbiamo vissuto nel passato non ci sarebbe il presente come sei oggi, se cambi qualche cosa cambi tutto. Per me va bene così, tutto quello che c’è stato, non toccherei niente. Anche le cose brutte. Mi sarebbe piaciuto tanto essere un calciatore di quelli pazzeschi, ultimamente un tennista di quelli pazzeschi. Ma, ovviamente, non avevo caratteristiche idonee a diventare un campione di niente. Rimpianti? Quello di non aver potuto studiare come avrei voluto. Io a scuola non ero male, il mio problema era la frequenza e che non ci andavo a scuola. Ma quando andavo funzionavo tantissimo. Avrei voluto leggere di più e avrei voluto tantissimo studiare la musica e imparare a suonare uno strumento. E soprattutto mi sarebbe tanto piaciuto imparare a parlare una lingua straniera come l’inglese. Ho rinunciato a tante cose bellissime solo per l’imbarazzo di parlare inglese”.

“Dire basta? Sempre, volevo mollare già il terzo giorno” – ha confessato – “Ho sempre detto ‘Basta’, ma sono arrivato a sessantatré anni. Ma comunque credo ci stiamo avvicinando, non credo di essere uno di quelli che arriverà alla carriera super lunga. Credo siano le ultime battute di una carriera bellissima, non mi posso lamentare di niente. Ma non diciamo niente: una volta ho detto ‘A cinquant’anni smetto’ e sono già sessantatré, quindi…”.